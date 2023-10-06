روسيا تعلن اندلاع ألف حريق في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 أن المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو خلال الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام الماضي 2022، اندلع فيها ألف حريق خلال العام الجاري.

أوضحت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها أن المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو، اندلع فيها حوالي ألف حريق بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

أضاف البيان: "بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقة خيرسون، اندلع ما يقرب من 1000 حريق هذا العام".

وفي وقت سابق، أفاد عمدة جورلوفكا إيفان بريخودكو، أن المقبرة في قرية زايتسيفو في منطقة نيكيتوفسكي بالمدينة اشتعلت فيها النيران بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية.