أحد أبطال القوات الجوية: الضربة الأولى دمرت 95% من أهداف العدو.. فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”٫ فيلما وثائقيا تحت عنوان “الطريق إلى النصر”٫ والذي تناول ملحة حرب أكتوبر.

وتحدث العديد من الأبطال انتصار حرب أكتوبر٫ حيث قال اللواء الدكتور نصر موسى، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، أنه حين ضربت طائرات القوات الجوية 95% من أهداف العدو في سيناء، حدث شلل للقوات الإسرائيلية المتواجدة في سيناء سواء كانت برية أو جوية، وكان هناك حالة ذهول أنه تم العبور بنجاح في 6 ساعات فقط.

وقال اللواء طيار دكتور حسن محمد حسن، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، إن الضربة الجوية كان هدفها منع تدخل الطيران الإسرائيلي خلال مرحلة إقامة رؤوس الكباري، ووصول القوات المسلحة المصرية للضفة الشرقية.

وأضاف "حسن" أن القوات الجوية المصرية نجحت في ضربتها بشكل كامل؛ لأنه لم يحدث أي تدخل للعدو حتى صباح اليوم التالي.