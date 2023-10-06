التضامن تتابع صرف مساعدات المتضررين من الطقس السيىء بمطروح

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة مطروح، حيث وجهت برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة الإغاثة بمحافظة مطروح برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والهلال الأحمر بالتواجد الميداني وتقديم كافة الخدمات المواطنين والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة مطروح



يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، حيث جارى متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.



أكدت القباج ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومتابعة توافر كافة معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة بمطروح استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل، حيث تم صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وجار حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه استعدادا لفصل الشتاء، تم التوجيه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الاغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.