أخبار التعليم| طريقة سحرية تؤهلك للقب دحّيح الدفعة.. معلومات عن عام الإيسيسكو للشباب قبل إطلاقه خلال ساعات برعاية الرئيس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الدراسات الإفريقية العليا تعلن نتيجة الفصل الدراسى الصيفي

كشف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الصيفي.



عميدة طب بيطري القاهرة: التعليم وحملات التوعية أهم أدوات التصدي لمرض السعار

نظمت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ندوة "معًا ضد السعار"، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الدواب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسُعار، وتماشيا مع الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السُعار" وإعلان مصر خالية منه بحلول عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المُستدامة 2030.



طريقة سحرية تؤهلك للقب دحّيح الدفعة

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن لعودة الطلاب للدراسة بقوة وحماس فإنه يجب تقديم الدعم النفسي وأن هذا يعد من أهم الأفكار الإيجابية التي تمكن من طمأنينة الطلاب وجعلهم أقل هدوءًا وتشكل عاملا مهمًا في تحفيز وتشجيع الطالب لتجعله يكتسب ثقته بنفسه من جديد.



قبل إطلاقه غدا برعاية الرئيس.. معلومات عن عام الإيسيسكو للشباب

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى؛ لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، وذلك غدا السبت، الموافق 7 أكتوبر 2023، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.



البحوث الفلكية: شاركنا في حرب أكتوبر لحماية جنودنا بهذه الطريقة

تعد حرب السادس من أكتوبر المجيدة، نموذجا يعكس عبقرية التخطيط والإدارة والتنفيذ، حيث لم ينتصر المصريين مصادفة ولم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر بل معركة اجتمع فيها جميع المصريين من قادة عسكريين وجنود وعلماء وباحثين بالجامعات يقدمون كل ما لديهم لتحقيق الانتصار العظيم واسترجاع سيناء العزيزة كاملة لأرض مصر.



آلة حاسبة ذكية للمكفوفين..حاضنة مسار بجامعة سوهاج تستعد لتخريج 18 شركة ناشئة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن حاضنة مسار بالجامعة تتهيأ لتخريج 18 شركة ناشئة خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن حاضنة مسار بالجامعة بالتعاون مع إنرووت للتنمية قد استطاعت على مدار السنوات الثلاثة الماضية تخريج 34 شركة ناشئة مثلت قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.