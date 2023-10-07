قصص نجاح حققتها مبادرات الظهير الزراعي بالوادي الجديد

تعد مبادرات الظهير الزراعي التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من المبادرات الناجحة التي غيرت ملامح التنمية والتطوير، وأسفرت عن قصص نجاح انتهجتها الحكومة ووفرت لها جميع سبل الدعم لكى تخرج إلى النور.

وأعلن كل مركز من مراكز المحافظة عن عدد القرى التي شارك شبابها بمبادرة مشروع الظهير الزراعي، والتى كان آخرها قرية أسمنت التى تم تخصيص مساحة 200 فدان للشباب لتنفيذ المشروع، كما نجحت بعض الجمعيات الأهلية والشركات المساهمة التي أسسها الشباب الواعد من أجل تحقيق أحلامهم بزراعة الصحراء وتحويلها إلى مروج خضراء.

واستغل معظم الشباب مبادرة الظهير الزراعي وقاموا باستصلاح الأرض الصحراوية وزراعتها حتى تحولت إلى جنة خضراء، والتى كانت عبارة عن صحراء جرداء، إلا أن إصرارهم على تحقيق أهدافهم كان هو الأساس.

تقول مها عبد العزيز، منسق مشروع الظهير الزراعي بجمعية تنمية البرابخ الغربية، والتي نفذت مشروع الظهير الزراعي بقرى أولاد عبد الله، إن الجمعية أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع الظهير الزراعي، حيث قامت بحفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية حتى يتسنى للشباب زراعة الأرض وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

من جانبه، قال محمد هواري، أحد الشباب المشاركين في مبادرة الظهير الزراعي، إنه قام ومجموعة من الشباب بتأسيس شركة لزراعة 200 فدان ضمن مبادرة الظهير الزراعي، وقاموا باستخراج البئر واستصلحوا جزءا كبيرا من الأرض، وبالفعل بدأوا بزراعة جزء كبير منها بعد أن كانت أرضا قاحلة جرداء.





وأضاف أنه يجري تجهيز باقي المساحة لزراعتها في الموسم الشتوي القادم، لافتا إلى أن العديد من الشباب قام بتنفيذ المبادرة في عدد من القرى، منها “قرية البرابخ بأولاد عبد الله – قرية تنيدة”، حيث تم حفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية.

ووجه رسالة للشباب الذين لم يشاركوا في مبادرة الظهير الزراعي وما زالوا ينتظرون فرصة غير مضمونة للعمل في الوظيفة الحكومية، أن يهرعوا إلى الصحراء ويستفيدوا من مثل هده المبادرات وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع بدلا من الانتظار في طابور القوى العاملة.

كان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن في ديسمبر 2017، مشروع الظهير الزراعي، وهو عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لا يقل عن 200 فدان يجرى تقسيمها على نحو 40 شابًا من شباب الخريجين على أن يكونوا ضمن هيكل تنظيمي في شركة مساهمة ومشهرة فعليا، ويمكن أن تصل مساحة الأرض حتى 1000 فدان حسب احتياج شباب كل قرية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين من شباب الخريجين.

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