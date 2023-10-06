تحول مفاجئ في الغارات التركية على الوحدات الكردية بشمال سوريا

شنت القوات التركية، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، غارات جوية على مواقع الوحدات الكردية في شمال سوريا، وجاءت الغارات هذه المرة عن طريق طائرات حربية وليست مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية توجيه ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة للوحدات الكردية في الشمال السوري، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير 15 موقعا بعضها يتحصن فيها قيادات من الوحدات الكردية.

وكشفت فضائية "روسيا اليوم" نقلا عن شهادات شهود عيان أن الأماكن التي استهدفها القصف الجوي التركي هي:

- جبل فره جوخ في ديريك

- نقطة على طريق معبر سيمالكا مع كردستان العراق

- قرية بالقرب من مخيم روج

- محطة مياه قرية سري خاني

- مطحنة عامودا بريف القامشلي الغربي

- كوباني حي كانيه كردان

- مشفى كورونا في كوباني

وأضافت "روسيا اليوم" أن الغارات التركية جرت عن طريق طائرات حربية، وليست مسيرة.