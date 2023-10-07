إيهاب الطماوي: البرلمان الأوروبي يعمل لصالح تنظيم إرهابي دولي

شن النائب إبهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هجومًا حادا على البرلمان الأوروبي بعد بيانه الأخير، والذي يطالب فيه مصر بعدد من الأمور التي تملي على مصر أوامر، منها الإفراج عن عدد السجناء.

إيهاب الطماوي يهاجم البرلمان الأوروبي

وقال "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، إن البرلمان الأوروبي لا يملك نفسه أن يصدر قرار في غير اختصاصه، فكيف يصدر قرارات حول مصر، ويرغب في أن يتم تنفيذها، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتابع النائب إيهاب الطماوي، أن البيان الخاص بالبرلمان الأوروبي هو قرار منعدم الآثر، وتدخل سافر وغير مقبول على الإطلاق في الدولة المصرية، إذ أن مصر اعتادت من البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات في أوروبا أنها لا تعمل بموضوعية، وإنما تعمل بهدف خدمة تنظيم إرهابي دولي له تأثير عليهم هناك.