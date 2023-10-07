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رئيس التحرير
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محمد ريان: حرب أكتوبر أظهرت المعدن الأصيل للشعب المصري

الكاتب محمد ريان
الكاتب محمد ريان

كشف الكاتب محمد ريان، عن أن الجبهة الداخلية في مصر كانت تساند الجبهة الخارجية أثناء حرب أكتوبر، واستمر الحشد على مدار فترة الحرب وحتى عيد الأضحى، إذ أن الحرب كانت في العاشر من رمضان، واستمرت حتى عيد الفطر. 

محمد ريان يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "ريان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الشعب كان متكاتف مع الجيش المصري بشكل قوي أثناء حرب أكتوبر، والجبهة الداخلية كان لها دور فعال للغاية، وهذا يظهر من خلال آراء الفلاحين عن حرب أكتوبر، إذ أن أحد الفلاحين كان يتحدث أن 200 شخص من أصل 3 آلاف كان متواجد على الجبهة ليحارب. 

وتابع محمد ريان، أن الأهالي لم يكن لديهم مشاعر خوف على الجنود وأقاربهم ولكن كان هناك نوع من الفرحة بالحرب، من أجل استرداد الأرض والكرامة من جديد، لافتًا إلى أن المثقفين الكبار مثل نجيب محفوظ ويوسف الحكيم ويوسف السباعي كان لديهم آراء عظيمة على الحرب، إذ وصفها نجيب محفوظ ثورة السادس من أكتوبر، إذ أن الحرب هي عبارة عن صراع ولكنها ثورة. 

واستكمل، أن حرب أكتوبر أظهرت المعدن الحقيقي والأصلي للشعب المصري. 

محمد ريان حرب اكتوبر العاشر من رمضان قناة الأولى برنامج التاسعة

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