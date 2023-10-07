مرض خطير يسبب شللا .. دولة أفريقية تواجه أزمة

تعرضت كينيا لمرض غامض أصيب العشرات من تلميذات المدارس في كينيا بمرض غامض يؤدي الى الشلل وتم نقلهن إلى المستشفى.



وانتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر فيه اللقطات المثيرة للقلق والتي تدعي أنها للأزمة، التلاميذ في المدرسة وهم يكافحون من أجل المشي، ويحملهم الأصدقاء ويرتجفون بشكل لا يمكن السيطرة عليه، كما شوهد أطفال مقيدون في السرير وهم يتشنجون في ما يبدو أنه مستشفى.



وبدا الأطباء في حيرة حاليًا بشأن السبب الذي أدى إلى تفشي المرض المفاجئ، و تم إرسال عينات من الدم والبول من الفتيات المصابات إلى المختبرات.

ومع ذلك شكك بعض الخبراء في المرض، مشيرين إلى أنه قد يكون حالة هستيريا جماعية، وقال مديرو التعليم أيضًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، إن هناك مخاوف من أن "الأغلبية يتظاهرون بمرضهم" مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام بعد أسابيع فقط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.