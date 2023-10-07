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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

دموع وقصة طلاقها وصدمة والدتها .. غادة عبدالرازق وأسرار لأول مرة

صدى البلد

حلت الفنانة غادة عبدالرازق وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها، وكشف عن اسرار تخص حياتها الشخصية.


 

وكشفت الفنانة غادة عبدالرازق، سبب زواجها في سن صغير، قائله: "مكنتش مضطرة، أنا كانت عقدتي هي أني نفسي أخرج".

 

وأضافت: "كنت بشوف أختي مخطوبة، وكانت علشان مخطوبة بتخرج، فأنا كنت هموت عايزه أخرج"، لافته: "والدي مات وأنا عندي 12 سنة، وأختي كانت بتخرج وهي مخطوبة وأنا كنت هموت وأخرج".


 

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طلاقها، قائلة: "بعد ما حصلت الخناقات بيني وبين زوجي فاكرة إن ماما كانت بتصلي، وفجأة سمعنا صوت حد وقع، ودخلنا لقينا أمي أصيبت بإغماء أثناء الصلاة".


 

وأضافت : "طلاقي من زوجي السعودي الجنسية، والد ابنتي الوحيدة روتانا، تسبب في صدمة كبيرة لوالدتي".
 

واكملت حديثها عن دورها في حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، قائلة: " شخصية "دكتورة عليا" اللي قدمتها شخصية حقيقية موجودة بالفعل، تم اقتباس قصتها عن طريق أحد الأطباء النفسيين".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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