أحمد نوار: خبرتى الفنية كشفت لى أهداف العدو بسهولة وعمق.. فيديو

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي وقناص بحرب الاستنزاف، إن العدو الاسرائيلي كان قادرا على أعمال التمويه والخداع الشديد.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الخميس: "عندما بدأت أكتشف موقع القناصة الاسرائيليين كانوا يغيرون من مواقعهم، ولكن التليسكوب كان يظهر لي موقعهم، وكنت أقوم بضرب أحدهم تحت الشباك، وبعد ذلك قاموا بتمويه، وأحضروا البراميل مع خشب وحديد لتمويه الدشمة على خط بارليف، والعدو كان قادرًا على أعمال التمويه والخداع الشديد".



وتابع: "القناص حريص جدًا في عملية التمويه وأن يكون في مكان آمن، والعدو كان قادرا علي أعمال التمويه والخداع الشديد، القناص يعمل علي أهداف مختلفة، وقنص القناص الإسرائيلي كان صدفة، وبخبرتي في الفن وطبيعة عملي في الفن التشكيلي ساعدتني كثيرًا في تحديد أنماط العدو وأشكاله، ونظرًا لاهتمامي بالقنص كنت أفصص موقع الدفرسوار والدشم بالملي، خبرتي الفنية كشفت لي أهداف العدو بسهولة وعمق".