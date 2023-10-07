عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد نوار: خبرتى الفنية كشفت لى أهداف العدو بسهولة وعمق.. فيديو

أحمد نوار
أحمد نوار

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي وقناص بحرب الاستنزاف، إن العدو الاسرائيلي كان قادرا على أعمال التمويه والخداع الشديد.

txt

أحمد نوار يكشف كيف تحول من فنان تشكيلي لقناص حرب الاستنزاف.. فيديو

txt

أحمد نوار: المصريون لم يقاتلوا في 67 والدليل انتصارنا في كل المواجهات التالية

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الخميس: "عندما بدأت أكتشف موقع القناصة الاسرائيليين كانوا يغيرون من مواقعهم، ولكن التليسكوب كان يظهر لي موقعهم، وكنت أقوم بضرب أحدهم تحت الشباك، وبعد ذلك قاموا بتمويه، وأحضروا البراميل مع خشب وحديد لتمويه الدشمة على خط بارليف، والعدو كان قادرًا على أعمال التمويه والخداع الشديد".


وتابع: "القناص حريص جدًا في عملية التمويه وأن يكون في مكان آمن، والعدو كان قادرا علي أعمال التمويه والخداع الشديد، القناص يعمل علي أهداف مختلفة، وقنص القناص الإسرائيلي كان صدفة، وبخبرتي في الفن وطبيعة عملي في الفن التشكيلي ساعدتني كثيرًا في تحديد أنماط العدو وأشكاله، ونظرًا لاهتمامي بالقنص كنت أفصص موقع الدفرسوار والدشم بالملي، خبرتي الفنية كشفت لي أهداف العدو بسهولة وعمق".

 

أحمد نوار الدكتور محمد الباز العدو الاسرائيلي برنامج الشاهد دكتور محمد الباز خط بارليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

مسطرة يا مصري.. صائد الدبابات يكشف سر تدمير 27 معدة إسرائيلية

أحمد نوار:تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا قرار سيادي غاية في الأهمية|فيديو

برج الثور وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023|ما تتخانقش مع حبيبك

شوبير يفجر مفاجأة عن موقف الأهلي من العروض الخارجية لضم محمد عبدالمنعم

"أمور غريبة في مصر".. نقيب الفلاحين يرد على مستشار وزير التموين الأسبق

تركي آل الشيخ يكشف سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ