أحمد نوار:تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا قرار سيادي غاية في الأهمية|فيديو

قال الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي وقناص بحرب الاستنزاف، إنه كان لابد من تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا خلال حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أنه كان قرارا سياديا في غاية الأهمية ، وقد كان لدى المؤهلات العليا سرعة استجابة في عملية استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعتبر إضافة نوعية للجيش.



وأضاف الدكتور أحمد نوار خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية EXTRA NEWS، أن المؤهلات العليا في الجيش استطاعوا أن يتفهموا الأسلحة الجديدة بسرعة ويستخدمونها، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 1968 حتى 1970 تم تنفيذ الآلاف من العمليات الفدائية داخل سيناء خلف خطوط العدو، وكانت كلها ناجحة.



وأكد أن نجاح هذه العمليات كان له دور كبير جدًا في بناء الثقة لدى جنود القوات المسلحة والجيش المصري.

