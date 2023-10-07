مسطرة يا مصري.. صائد الدبابات يكشف سر تدمير 27 معدة إسرائيلية

كشف محمد المصري الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر العظيم، تفاصيل تدمير 27 دبابة إسرائيلية قائلا إن المقدم الشهيد محمد صلاح حواش كان قد أعطاه نصيحة هامة قبل اطلاق أول صاروخ نحو أول دبابة قائلا له: "مسطرة يا مصري" لتتوالي بعدها إصابتي للدبابات الإسرائيلية لتصل إلى 27.

تفاصيل حول حرب أكتوبر

وأضاف المصري في تصريحات مع محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، نصر أكتوبر سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، لأنها أول مواجهة بين الجندي المصري والإسرائيلي.

تابع صائد الدبابات في انتصار أكتوبر، تشرف بتقليدي وسام نجمة سيناء أرفع وسام عسكري، لافتا إلى أنه كان لديه تكليفات بمهتمين أثناء الحرب الأولى لصد هجوم العدو أثناء العبور واقتحام خط بارليف، والمهمة الثانية كانت خلف خطوط العدو للهجوم عليه.

استطرد، دمرت 27 دبابة إسرائيلي من بينهم دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد لواء الدبابات الإسرائيلي الشهير، لافتا إلى أن «ياجوري» أول ما شاهده عندما كان في الأسر قام وأعطاه التحية العسكرية، مؤكدا هذا دليل على عظمة الجيش المصري.