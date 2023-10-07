اللواء أسامة همام: حرب أكتوبر غيرت النظريات العسكرية في العالم

هنأ اللواء أسامة همام، أحد أبطال انتصار أكتوبر المجيد، الشعب المصري بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، موجهًا التحية لقبائل سيناء وشيوخهم على الدور العظيم الذين ساهموا من خلاله في انتصار حرب أكتوبر المجيدة

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وقال همام، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قبائل سيناء ساهوا كثيرًا في الحرب من خلال إمداد الجيش المصري بالمعلومات التي تساعدهم على كيفية اختراق العدو، فضلا عن المأمونة من الطعام وغيره ولم يدخروا جهدا في الوقوف خلف القوات المسلحة.

تابع وكيل المخابرات العامة المصرية، خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر تدرس في العالم حتى في إسرائيل نفسها لأنهم لم يتخيلوا ما حدث في الحرب، لافتا إلى أن حرب أكتوبر غيرت النظريات العسكرية في العالم.