إيمانه قوي.. جمال شعبان يطمئن الجمهور على الدكتور هاني الناظر

نشر الدكتور جمال شعبان منشورا يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"عائد للتو من زيارة دكتور هاني الناظر هو روحه المعنوية مرتفعة وإيمانه قوي وإن شاء الله سينتصر على هذا المرض الكاسر هو يشكر الجميع ويسألكم الدعاء".



تفاصيل مرض الدكتور هاني الناظر

تغيب الدكتور هاي الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عن الرد على متاعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمدة أسبوع، الأمر الذي استدعى توضيح نجله الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية للامر، طالبًاالدعاء لوالده لأنه يمر بأزمة صحية شديدة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك قائلاً:





«حالة دكتور هاني الناظر الصحية:

كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عمليةوأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدىانتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسبز.

هو صحيًا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».