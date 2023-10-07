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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحصين نبوي عند دخول بلد جديدة.. يؤمنك من المصائب

تحصين نبوي
تحصين نبوي

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، عن تحصين نبوي للمسلم عند دخول بلد غير بلده.

تحصين نبوي

وقال مختار مرزوق عبد الرحيم، في منشور له على فيس بوك، إن هناك تحصين نبوي يقال عند دخول المسلم بلد غير بلده.

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واستشهد أستاذ التفسير، بما ورد عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى قرية يريد دخولها قال: ( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، فإنا نسألك خير هذه القرية ، وخير أهلها ، وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها ، وشر أهلها ، وشر ما فيها).

كما استشهد بما أخرجه النسائي وابن حبان: وأوله عند ابن حبان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إﻻ قال حين يراها ) الحديث.

وذكر مختار مرزوق عبد الرحيم، أن هذا التحصين النبوي، هو دعاء طيب مبارك وتحصين عظيم يسن  ترديده عند دخول بلد أو قرية أو مدينة غير مكان الشخص الأساسي وموطنه الحقيقي، وهو صالح في السفر وغيره.

تحصين نبوي من المصائب

كما ورد في تحصين نبوي من المصائب، ما روي عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ".

وجاء في بيان التحصين النبوي ضد المصائب الفجائية أن قوله صلى الله عليه وسلم "بسم الله" أي: بسم الله أستعيذ، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل، فالآكل يقدر آكل، أي: بسم الله آكل، والذابح يقدر أذبح، والكاتب يقدر أكتب، وهكذا، وقوله: " الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء " أي: من تعوذ باسم الله فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء، وقوله: "وهو السميع العليم" أي: السميع لأقوال العباد، والعليم بأفعالهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

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