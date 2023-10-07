أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل ليثير غضب الكثيرون .

ظهر في مقطع الفيديو بعض من أولياء الأمور وهم غاضبون بسبب تصرف غير متوقع قام به أحد السائقين لتخطيه حركة المرور وذلك بسبب تكدس المرور وقت دخول المدارس في بريطانيا.

حيث قام بالقيادة على الرصيف وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل ليصاب المارة بالصدمة وذلك عندما رأوا سيارة تسير على الرصيف في مدينة دولويتش، بجنوب شرق لندن.

وقد لجأ الآباء الغاضبون إلى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للتعبير عن استيائهم من السائق وذلك على منصة تويتر X مؤكدين أنه سلوك مروع وأناني.

وقد قيل إن السيارة تحاول التغلب على حركة المرور الصباحية حيث قام الآباء بتسليم أطفالهم.