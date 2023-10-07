حدث ذلك بسرعة.. شام الذهبي تعلق على حملها عبر انستجرام

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت "شام” بإطلالة جذابة تظهر حملها بالشهور الأخيرة، مرتدية فستان قصير باللون الموف ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وعلقت على الصورة:"حدث ذلك بسرعة".





وفي هذا الاطار،نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة مقطع فيديو لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصيبموقعالتواصل الاجتماعي إنستجرام .





وظهرت أصالة في الفيديو وهي تقبّل ابنتها شام أثناء جلسة تصوير.

وانتقد رواد السوشيال ميديا أصالة بسبب ظهورها بـ بطن ممتلئ.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنيتها الجديدة ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقيالمنصاتالإلكترونية الموسيقية.