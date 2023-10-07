بفيونكة على الوسط.. بشري تثير الجدل بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة بشري جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت بشري، بفستان باللون الأصفر أبرز عن رشاقتها، وشعربني فاتح بتسريحة مميزة، نالت إعجاب متابعيهاوانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وشاركت بشري مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها فيإنتاجه أيضا.



وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريمكريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهناداود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري مؤخرا اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.