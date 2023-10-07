منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام تركيا "1-3" في تصفيات أولمبياد باريس

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، أمام نظيره منتخب تركيا بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم /السبت/، في إطار التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي تقام مبارياتها في العاصمة اليابانية طوكيو.



وفاز المنتخب التركي بالشوطين الأول والثاني بنتيجتي (25-21) و(25-18)، قبل أن ينتصر منتخبنا في الشوط الثالث بنتيجة (25-20)، لكن المنتخب التركي حسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة (25-23)، ليفوز باللقاء.



ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، فجر غد /الأحد/ بمواجهة منتخب فنلندا.