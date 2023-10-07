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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا...4 كوارث متوقعة .. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

علامات تحذيرية لمرض السكري.. لا تتجاهلها

مرض السكري هو حالة مزمنة تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. إليك خمسة علامات تحذيرية لمرض السكري التي يجب عليك عدم تجاهلها وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعراض غير مريحة في المثانة تكشف إصابتك بهذه الأمراض

توجد عدة أعراض غير مريحة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في المثانة. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق وتشخيص المشكلة:

4 كوارث متوقعة .. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

استخدام الهاتف المحمول في المرحاض يعتبر عادة غير صحية وقد يسبب مشاكل ومخاطر عدة. إليك بعض الأسباب التي تدعو إلى الحذر في استخدام الهاتف في المرحاض:

أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

هناك بعض الأطعمة التي يشتبه في أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكن يجب أن يتم فهم هذا الأمر بشكل صحيح. فالعوامل المسببة للسرطان متعددة وتشمل عوامل بيئية ووراثية ونمط الحياة بشكل عام. قد تكون الأطعمة جزءًا من العوامل المؤثرة، ولكنها ليست العامل الوحيد.

 

 

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