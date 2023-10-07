هاني العتال يكشف لصدى البلد عن خطته لتطوير النادي الاجتماعي

كشف هاني العتال، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، عن بعض مما يرغب في تنفيذه داخل النادي على المستوى الاجتماعي في مقر النادي الحالي بجامعة الدول العربية.

وأكد العتال أن مقر النادي الحالي يحتاج لبعض العمل وإعادة تجميل داخل النادي حتى يظهر بالشكل المناسب وبصورة جيدة تليق بعضو نادي الزمالك وباسم الكيان الكبير.



وأكد العتال أن الأمر يحتاج إلى شركات عالمية كبرى لتكون في أفضل شكل ممكن، وليس إلى أشخاص يقودون إعادة التجميل، وليس أمورا شخصية أو عشوائية خلال الفترة المقبلة.

واضاف هاني العتال بأنه لايوجد شخص يمتلك خطة سحرية قادر على إعادة نادي الزمالك وبنائه من جديد بشكل فردي، وأن الزمالك يحتاج إلى تخطيط مدروس في المرحلة المقبلة حتى يظهر بالشكل المناسب في خطة محسومه ومدروسه جيدا .

وشدد أنه يريد أن يكون نادي الزمالك مثل الأندية العالمية وأن تتوافر فيه كل الإمكانيات الكبيرة لخدمة أعضاء النادي وأن يتحول النادي مكان يرتاح فيه الأعضاء ويلقون الخدمات المميزة التي تليق بهم.

وحرص العتال خلال تواجده أمس بمقر النادي علي الاستماع لمشاكل فريق الزمالك لذوي الساق الواحدة لكرة القدم بالنادي ووعدهم بحل كل ما يواجههم من أزمات.



والتقي العتال بعدد من الاعضاء داخل النادي وشرحوا له أزماتهم ومشاكلهم والتي تمنعهم من أن يكونوا عنصر مؤثر في كيان نادي الزمالك لكرة القدم.

وطلب أعضاء الفريق من هاني العتال أن يتم توفير مكان لهم للتدريب وزي مثل زي لاعبي الفريق الأول لكره القدم

و أكد لهم هاني العتال أن كل مطالبهم مجابة سواء من خلال توفير مكان التدريب أو الزي أو ضمهم لكيان نادي الزمالك خاصة وأنهم يلعبون باسمه.

ومن المقرر أن يصل زي فريق ذوي الساق الواحدة لكرة القدم بالنادي، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023.

وحرص علي الاستماع لازامات قطاع التنس الأراضي من أجل حل الأمر خلال الايام القليله المقبله .

وفي سياق متصل أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على رفضه لفكرة تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مجموعة سهلة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الواحد السيد :" أرفض نغمة مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنافسين فرق قوية طالما تأهلت لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وتابع مدير الكرة قائلا:" لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب، ولابد من التركيز خلال منافسات كأس الكونفدرالية من أجل التتويج بالبطولة".

وأضاف قائلا:" الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين من أجل الفوز في المباريات التي سنخوضها للتأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب".

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