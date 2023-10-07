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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.. الصحة توضحها

الإنفلونزا
الإنفلونزا

 نشرت  وزارة الصحة والسكان ،مجموعة من المعلومات المهمة والضرورية عن طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ، وطرق الوقاية منها. وقالت وزارة الصة والسكان إن طرق الوقاية من الإنفلونزا تتمثل في التالي :- 

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  • تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية
  • الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف
  • تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة
  • الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين أ
  • تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية ، المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

 أعراض الإصابة بالإنفلونزا


نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا عبر حسابها على “فيس بوك"، أوضحت خلاله أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وذلك في إطار منشورتها التوعوية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه حال ظهرت عليك تلك الأعراض؛ فاحرص على زيارة الطبيب لأخذ العلاج المناسب، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا. 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكنك تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من الإصابة به، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي بعض الصيدليات.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من أعرض الإنفلونزا الشهيرة، والتي تتمثل فيما يلي:  

  • تعب وشعور بالإرهاق.
  • صداع.
  • ألم في الجسم أو العضلات.
  • سيلان أو انسداد في الأنف.
  • التهاب بالحلق.
  • سعال.
  • قشعريرة.
  • حمى مع ارتفاع درجة الحرارة.

 

الأنفلونزا السعال اليدين السوائل الخضروات المشروبات الدافئة

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