الاحتلال يعلن تعبئة الاحتياط ردا على تحرك المقاومة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم يريدون الرد على تحرك المقاومة في غزة.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه وافق على تعبئة قوات الاحتياط التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن تسلل من غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وأصيب شخص في كفار أبيب جراء استهداف مركبته، وتضرر مبنى في جنوب عسقلان.

وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل، وتوفيت في وقت لاحق.

كما أصيب ثلاثة أشخاص في مدينة الرملة بوسط إسرائيل، أحدهم إصابته طفيفة والآخرون خطيرة.