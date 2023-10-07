أنباء عن سيطرة المقاومة الفلسطينية على مركز شرطة في ‎سديروت

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حدث تطور كبير، حيث قام مسلحون من المقاومة الفلسطينية بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن تسلل من غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وأصيب شخص في كفار أبيب جراء استهداف مركبته، وتضرر مبنى في جنوب عسقلان.

وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل، وتوفيت في وقت لاحق.

كما أصيب ثلاثة أشخاص في مدينة الرملة بوسط إسرائيل، أحدهم إصابته طفيفة والآخرون خطيرة.

