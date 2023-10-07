عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن سيطرة المقاومة الفلسطينية على مركز شرطة في ‎سديروت

مقاومة
مقاومة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حدث تطور كبير، حيث قام مسلحون من المقاومة الفلسطينية  بالسيطرة  على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن تسلل من غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وأصيب شخص في كفار أبيب جراء استهداف مركبته، وتضرر مبنى في جنوب عسقلان.

وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل، وتوفيت في وقت لاحق. 

كما أصيب ثلاثة أشخاص في مدينة الرملة بوسط إسرائيل، أحدهم إصابته طفيفة والآخرون خطيرة.
 

إسرائيلية الجيش الاسر الجيش الإسرائيلي السيطرة علي الساعات الأولى المقاومة هجوم صاروخي ثلاثة أشخاص ثلاثة تطور كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

موضوعات متعلقة

الاحتلال يعلن تعبئة الاحتياط ردا على تحرك المقاومة

بولندا تنتخب برلمانها الجديد 15 أكتوبر.. تفاصيل

محكمة في اليمن تقضي بقطع رؤوس 4 أشخاص بسبب الاختطاف

أستراليا بين كارثتين.. حرائق مهلكة وفيضانات محتملة

ضربة جديدة لأسعار الذهب عالميا اليوم .. تفاصيل

لماذا توسع النشاط التجاري الإماراتي بقوة في سبتمبر؟

كارثة على السياسة الأمريكية.. الأسباب الحقيقة وراء عزل مكارثي ودور ترامب الخفي

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية ودولة الإحتلال هذا الشهر.. فما هدفه؟

ترشيحاتنا

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

بالأرقام .. الزمالك يتفوق على البنك الأهلي في الدوري

بعد تقرير موديز.. المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية..ونواب : النظرة المستقرة توقع إيجابي لتعزيز درجة التصنيف الائتماني

بـ 85 الف جنيه فقط .. اركب سيارة "ياباني" موديل 2004

حركة الجهاد الفلسطينية تعلن انضمامها إلى الهجوم على إسرائيل

المرشح عبدالفتاح السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراقه| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

فيديو

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ