بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس تضم ما لايقل عن 1500 طالب وذلك بسبب انتشار بقّ الفراش.

وقال أتال إنه تم رصد تلك الحشرة على مستويات مختلفة وذلك في 17 مؤسسة وذلك بسبب تزايد الحالات

على الجانب الآخر قد تم إغلاق مدرستين، واحدة في مرسيليا، والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرق فرنسا، وذلك للقيام بتطهيرهما.

أما عن حشرة بق الفراش فهي حشرة موجود منذ آلاف السنين و تتغذى على الدم، لكن من غير المعروف أنها تنقل أي أمراض للإنسان. وقد يكون لدى البعض حساسية للدغاتها

يمكن التخلص من تلك الحشرة بسهولة ، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للسيطرة على المشكلة.

بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة.

