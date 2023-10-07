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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مطارات بوسط وجنوب تل أبيب عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إغلاق مطارات بوسط وجنوب تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه تم استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها.

وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

وجرى إصابة ٣ مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب جراء الهجوم الفلسطيني حالة اثنين منهم خطرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه حدث تطور كبير حيث قام مسلحون بالسيطرة  على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.

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