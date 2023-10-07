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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر هارب من 13 قضية لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أدهم. ا. ا"، 23 سنة، عاطل، مسجل خطر، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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