طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أضافت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعلن تأهبه للحرب.

وقالت حماس، إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت،للتحذير من هجمات بالصواريخ.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي، "عدد من المسلحين تسللوا" إلى إسرائيل من غزة.