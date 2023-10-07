26 شركة تشارك في ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية تحت عنوان: " المساواة بين الجنسين في مجال العمل" (المعايير الدولية -المعايير الوطنية) بشركة مصر لصناعة الزجاج، بمشاركة 26 شركة قطاع خاص، وذلك فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تسعى إلى تنمية قدرات المرأة لتوفير مزيد من خيارات العمل أمامها ، وزيادة مشاركتها في قوة العمل ، وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات ، وريادة الأعمال ، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالمرأة وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروعها الصغير الذي يزيد من مشاركتها المجتمعية في التنمية.

وأوضحت ايمان السيد مدير المديرية، ان محمد عليان وكيل المديرية ألقي محاضرة خلال الندوة بعنوان (المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين ) أكد خلالها أن وزارة العمل تطبق المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين لمنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة ، كما تطرق للموضوعات التي تمس طرفي العملية الانتاجية للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

كما القى ابراهيم ياسين مدير الشؤون القانونية بشركة مصر للزجاج كلمة خلال الندوة قدم خلالها الشكر لما تبذله وزارة العمل لتقدم سبل الوعي والتوعية للشركات والمنشآت بما يكفل لهم التوافق مع كافة معايير العمل الدولية .

وقدمت الدكتورة دعاء أحمد رئيس وحدة المساواة بين الجنسين كلمة الوحدة مستعرضة الاهداف الرئيسة للوحدة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين بما يكفل تكافؤ الفرص ، وفي الختام استكمل أعمال الندوة السيد أحمد مدير مكتب عمل العبور، وغادة حسني مدير مكتب الخانكة ، وأحمد مطر مفتش مكتب عمل الخانكة.