عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2 مليون زائر| الأوقاف تُعلن موعد الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الشيخ خالد خضر، وكيل وزراة الأوقاف بالغربية، عن تفاصيل عودة الاحتفال بـ مولد السيد البدوي، قائلًا إن الاحتفال بالمولد كان متوقفًا منذ جائحة كورونا 2020، لافتًا إلى أن هذا المولد يُقام كل عام، حيث يتوافق موعد الاحتفال به مع انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية.
 

txt

أجواء خريفية.. تعرف على طقس الساعات المقبلة

txt

السجن لـ شاب أراد التخلص من الملكة الراحلة إليزابيث في 2021.. اعرف القصة

موعد الليلة الختامية لمولد السيد البدوي


وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الاحتفال بمولد السيد البدوي يتم على مدار أسبوع، حيث بدأ في يوم السادس من أكتوبر وينتهي في 12 أكتوبر الخميس القادم.

وأوضح  وكيل وزراة الأوقاف بالغربية يتم تخصيص مساحة 7000 متر خارج ساحات المسجد من أجل إقامة الوافدين فيها خلال الفترة المحددة للمولد، ويتم ذلك بالتسيق مع المحافظة، لافتًا إلى أن أعداد الوافدين تصل لـ 2 مليون زائر والمحافظة لم تتدخر جهدًا في تنسيق هذا الحدث الهام.

مولد السيد البدوي الأوقاف السيد البدوي انتصارات أكتوبر المجيدة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

ترشيحاتنا

بحضور البلشي واللامي.. اتحاد الصحفيين العرب يشيد بمواقف مصر الداعمة لقضايا الأشقاء

حماس: الطوفان بدأ من غزة ويمتد للضفة والخارج لحماية القدس

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

هل يجوز صلاة الفريضة خلف شخص يصلي السنة.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ