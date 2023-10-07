2 مليون زائر| الأوقاف تُعلن موعد الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

تحدث الشيخ خالد خضر، وكيل وزراة الأوقاف بالغربية، عن تفاصيل عودة الاحتفال بـ مولد السيد البدوي، قائلًا إن الاحتفال بالمولد كان متوقفًا منذ جائحة كورونا 2020، لافتًا إلى أن هذا المولد يُقام كل عام، حيث يتوافق موعد الاحتفال به مع انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية.



موعد الليلة الختامية لمولد السيد البدوي



وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الاحتفال بمولد السيد البدوي يتم على مدار أسبوع، حيث بدأ في يوم السادس من أكتوبر وينتهي في 12 أكتوبر الخميس القادم.



وأوضح وكيل وزراة الأوقاف بالغربية يتم تخصيص مساحة 7000 متر خارج ساحات المسجد من أجل إقامة الوافدين فيها خلال الفترة المحددة للمولد، ويتم ذلك بالتسيق مع المحافظة، لافتًا إلى أن أعداد الوافدين تصل لـ 2 مليون زائر والمحافظة لم تتدخر جهدًا في تنسيق هذا الحدث الهام.