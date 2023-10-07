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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس.. النفط يغلق مرتفعا

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط  عند التسوية لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية ‏منذ مارس آذار، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في ‏روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.‏


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما ‏صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 82.79 ‏دولار.‏


وانخفض برنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من 8% هذا الأسبوع بفعل ‏مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار ‏بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا ‏مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.‏


وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‏زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، وهو ما يتجاوز كثيراً توقعات ‏الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.‏


وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب ‏على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ‏ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام ‏‏2023.‏


وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة ‏نسبيا لحاملي العملات الأخرى.‏

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