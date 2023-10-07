طوفان الأقصى.. المقاومة تدمر دبابة إسرائيلية

أظهرت صور و فيديو نجاح المقاومة في تدمير دبابة إسرائيلية وتدميرها على الحدود مع غزة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

كما نجحت المقاومة فى العودة بمركبة عسكرية إسرائيلية إلى القطاع، في إطار هجوم مفاجئ صباح السبت.

كان مسلحون فلسطينيون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، بينما أطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في الهجوم الذي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه.

وتم اسر 3 جنود من الإحتلال.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة.

وأعلنت حركة الجهاد الفلسطينية انضمامها إلى الهجوم على دولة الإحتلال الإسرائيلي مشاركة في مجهود المقاومة مع الكيانات الخاصة بالمقاومة الأخرى في فلسطين، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

وقام مسلحون فلسطينيون بالتسلل إلى بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز الإسرائيليين كرهائن.