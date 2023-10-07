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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليار درهم منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 98.25 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 130.27 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 316.03 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.2 مليار درهم منها 62 رهن أراض بقيمة 798.55 مليون درهم و407 رهن فلل وشقق بقيمة 3.4 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم وأخرى في منطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبة بقيمة 392.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 98.95 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 45 مليون درهم.

التصرفات العقارية دبي منطقة جميرا منطقة الحبية

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