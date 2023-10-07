طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تأسر 5 جنود إسرائيليين| شاهد

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تدوالت عدد من الصفحات الفلسطينية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيديوهات لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية صباح اليوم.

ووفقا لما نقلته قناة العربية، فإن الفيديوهات تظهر أثر 5 جنود إسرائليين، حيث تم نقلهم عبر سيارة خاصة بالشرطة الإسرائية من داخل إحدى المستوطنات التي تم اقتحامها صباح اليوم.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".