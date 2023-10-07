بعد طوفان الأقصى.. وقف الاحتجاجات ضد نتنياهو داخل إسرائيل

أعلنت المنظمة التي تقود النضال ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو اليوم السبت، أنه “في ضوء الوضع الأمني الخطير الذي بدأ هذا الصباح، تم إلغاء جميع الاحتجاجات المقررة هذا المساء في جميع أنحاء البلاد”، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وأضاف البيان الصادر عن “قيادة النضال” الرسمية: “نحن نقدم القوة لجميع المواطنين ودعمنا الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن. ونحن ندعو كل من يتم استدعاؤه للحضور إلى الخدمة والوقوف والتطوع لحماية سلامة وصحة سكان إسرائيل”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، دعت منظمات الاحتجاج "إخوة وأخوات في السلاح" و"المنتدى 555"، التي توحد جنود الاحتياط المعارضين للإصلاح القضائي، جميع أتباعهم إلى العودة إلى الخدمة.