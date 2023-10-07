عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.. رصد طلبات الترشح للرئاسة لليوم الثالث

مراسلة الدى أم سي
مراسلة الدى أم سي خلود الرفاعي

رصدت مراسلة  فضائية “دى إم سي” خلود الرفاعي من أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات فاعليات الترشح للرئاسة ، فاليوم هو الثالث على التوالي لرصد حركة تقديم طلبات الترشح  للهيئة الوطنية للانتخابات المنوطة بالترشح وإعلان أسماء المرشحين  المقبولين.

وأضافت ،مراسلة الدم ام سي، تنظيم الحملات الدعائية الانتخابية ومراقبتها بالإضافة إلى الإشراف على عملية التصويت والفرز وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات سيستمر فتح باب الترشح حتي ١٤ من أكتوبر الجاري على أن تفحص الهيئة الوطنية طلبات الترشح في مدة أقصاها ١٠ أيام.

15 يوم من تاريخ أنتاء مدة الفحص  ويتم إعلان النتيجة

 

أما عن إعلان أسماء المرشحين، فستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين في مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة فحص الترشح.


حيث يتقدم المترشحين للهيئة الوطنية للانتخابات بالأوراق التي حددتها المتعلقة بشروط الترشح والتي من أهمها “أن يكونا من ابوين مصريين، أن يكون حاصلا على مؤهل عالي، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يقدم صحيفته الجنائية، وأن يكون ادي الخدمة العسكرية او يقدم ما يثبت اعفائه القانوني، والا يقل سنه عن ٤٠ سنة”.


وتطرقت، خلود، إلى" الكشف الطبي"، فعلى  المرشح ان يقدم ما يفيد من جهة طبية بأنه لا يعاني من أي مرض بدني أو ذهني، حتي لا يعيق مهامه كرئيس جمهورية.


وعلى المترشح ان يكون حاصلا على تزكية ٢٠ عضوا من مجلس النواب او لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت من ١٥ محافظة على الأقل.

طلبات الترشح مقر الهيئة الوطنية إعلان نتيجة الإنتخابات الحملات الدعائية الإنتخابية شروط الترشح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

ترشيحاتنا

طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تعيد قصف تل أبيب من جديد

بحضور البلشي واللامي.. اتحاد الصحفيين العرب يشيد بمواقف مصر الداعمة لقضايا الأشقاء

حماس: الطوفان بدأ من غزة ويمتد للضفة والخارج لحماية القدس

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ