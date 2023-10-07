من أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.. رصد طلبات الترشح للرئاسة لليوم الثالث

رصدت مراسلة فضائية “دى إم سي” خلود الرفاعي من أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات فاعليات الترشح للرئاسة ، فاليوم هو الثالث على التوالي لرصد حركة تقديم طلبات الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات المنوطة بالترشح وإعلان أسماء المرشحين المقبولين.

وأضافت ،مراسلة الدم ام سي، تنظيم الحملات الدعائية الانتخابية ومراقبتها بالإضافة إلى الإشراف على عملية التصويت والفرز وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات سيستمر فتح باب الترشح حتي ١٤ من أكتوبر الجاري على أن تفحص الهيئة الوطنية طلبات الترشح في مدة أقصاها ١٠ أيام.

15 يوم من تاريخ أنتاء مدة الفحص ويتم إعلان النتيجة

أما عن إعلان أسماء المرشحين، فستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء المرشحين في مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة فحص الترشح.



حيث يتقدم المترشحين للهيئة الوطنية للانتخابات بالأوراق التي حددتها المتعلقة بشروط الترشح والتي من أهمها “أن يكونا من ابوين مصريين، أن يكون حاصلا على مؤهل عالي، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يقدم صحيفته الجنائية، وأن يكون ادي الخدمة العسكرية او يقدم ما يثبت اعفائه القانوني، والا يقل سنه عن ٤٠ سنة”.



وتطرقت، خلود، إلى" الكشف الطبي"، فعلى المرشح ان يقدم ما يفيد من جهة طبية بأنه لا يعاني من أي مرض بدني أو ذهني، حتي لا يعيق مهامه كرئيس جمهورية.



وعلى المترشح ان يكون حاصلا على تزكية ٢٠ عضوا من مجلس النواب او لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت من ١٥ محافظة على الأقل.