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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طوفان الأقصى.. مقتل 4 إسرائيليين في جنوب الأراضي المحتلة

ارشيفية
ارشيفية

قالت صحف إسرائيلية بمقتل 4 إسرائيليين جراء هجوم المقاومة الفلسطينية الصاروخي على مناطق في جنوب الأراضي المحتلة.

وذكرت الصحف، أن القتلى الأربعة في جنوب الأراضي المحتلة في قرى عدة، أظهرت صور وفيديو نجاح المقاومة في تدمير دبابة إسرائيلية على الحدود مع غزة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

علاوة على عودة المقاومة بمركبة عسكرية إسرائيلية إلى القطاع، في إطار هجوم مفاجئ صباح السبت.

وكان مسلحون فلسطينيون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، بينما أطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في الهجوم الذي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه، وتم اسر 3 جنود من الإحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة. 

احتلال الأراضي المحتلة

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