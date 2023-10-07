رئيس الوزراء يشارك فى احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويحضر الاحتفالية عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من الموضوعات، منها: رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي، وكذا جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.