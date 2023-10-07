طوفان الأقصى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح يوم السبت 7 سبتمبر 2023، عن استشهاد أحد الموظفين بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأندونيسي شمالي القطاع.

وأفادت الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال استهدف مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة مما أدى الى استشهاد أحد العاملين فيها واصابة العديد من الموظفين والمواطنين إضافة إلى تعطل محطة الأكسجين وتوقفها.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.