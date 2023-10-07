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رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» يطلق حملة «مكاننا في كل حتة»

صدى البلد

أطلق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تحت عنوان «مكاننا في كل حتة»، من خلال نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية المساعدة في اندماجهم ومساواتهم بشكل أكبر في المجتمع.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الهدف من الحملة تشجيع الأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها شكل من أشكال التنوع الإنساني وضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بمساواة تمنحهم حقهم في حياة أكثر استقلالية وحرية، فهذا الإنسان لا يحتاج إلى الشعور بالشفقة، أو تعاطف هو فقط في حاجة إلى أن تزال من طريقه المعوقات التي تمنعه من ممارسته لأبسط الأنشطة اليومية.

وأفادت “القباج” بأن الصندوق يقوم بدعم وتمويل مشروعات عديدة تعمل في مجال التعليم، والإتاحة، والدمج المجتمعي، والتكنولوجيا المساعدة، والتأهيل، والرعاية الاجتماعية والصحية، والتمكين الاقتصادي في 23 محافظة حتى الآن لخدمة جميع أنواع الإعاقات سواء الحركية، والبصرية، والسمعية، والذهنية، والتوحد، وصعوبات التعلم، حيث تمت خدمة الطلبة في 27 جامعة ومعهدا حكوميا بالتعاون مع 14 شريكًا أساسيًا و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة، وذلك من خلال 3 محاور أساسية وهي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادى والتأهيل المرتكز على المجتمع وإنشاء وتفعيل وحدات الاكتشاف وتدخل مبكر في 8 محافظات وهى: البحيرة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، هذا بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، حيث تم تهيئة وإعداد وتطوير مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية لاستقبال ودمج الطلبة ذوى الإعاقات البصرية من المكفوفين وضعاف البصر في محافظات القاهرة وأسيوط.

كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية فى مصر متخصصة لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يتم إنشاؤه في جامعة الزقازيق، وذلك لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع والكتب إلكترونيًا، بالإضافة إلى دعم أول دار إقامة لرعاية السيدات المسنات الكفيفات بمصر فوق سن 60 عامًا وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.

كما تم تقديم دعم مشروعات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من خلال إتاحة منشآت الحرم الجامعي الرئيسي من الطرق الداخلية والإتاحة الخاصة بدورات المياه بجامعة الزقازيق والمنوفية، بالإضافة إلى أربع كليات بجامعة عين شمس وهى كليات الآداب، والحقوق، والعلوم، والحسابات لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة الحركية المقيدين حاليا، وأيضا المستجدون كل عام لضمان دمجهم بالتعليم وحقوقهم في الإتاحة، كما تم توفير كرسي بالمقاس للطلاب بجميع الجامعات المصرية (يدوى أو كهرباء) وفقا لاحتياج الطلاب بهدف دعم الاستقلال الحركي للطلبة مستخدمي الكراسي المتحركة،  أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، فقد تم  تنظيم مدارس حقلية زراعية في محافظة المنيا لتدريبهم وتمكينهم اقتصاديا عن طريق القيام بمشروعات بمعاونة أسرهم.

جدير بالذكر أنه في إطار استراتيجية الصندوق الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، قام الصندوق بتوفير الموقع الإلكتروني https://ataafund.com/ كإحدى قنوات التواصل المهمة مع العملاء لتوفير معلومات شاملة عن الصندوق وما يقدمه من خدمات، كما تم إنشاء صحفة على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لنفس الغرض وهي: https://www.facebook.com/ataa.fund.pwds

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