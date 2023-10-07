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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان رسمي| حكومة غزة: لتلك الأسباب قمنا بعملية طوفان الأقصى في هذا التوقيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إنه “نظرا لتزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفي ضوء فشل كل الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات؛ تقوم المقاومة بدورها في الرد على هذه الاعتداءات والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا”.

وأكد "الإعلام الحكومي"، في بيان له، صباح اليوم السبت، أن "ما تقوم به المقاومة حاليا يأتي في سياق الرد الطبيعي على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “قدس برس” الفلسطينية.

 

وشدد البيان على أن "رد المقاومة جاء بعد استنفاد كل الجهود مع الوسطاء لوقف إعتداءات الاحتلال ولجم إجرامه ضد مقدساتنا وشعبنا".

ودعا بيان "الإعلام الحكومي" في غزة إلى "الحفاظ على تمتين صفنا الداخلي والوقوف خلف خيار المقاومة وعدم السماح بزعزعة استقرار جبهتنا الداخلية".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم، السبت، مئات الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء معركة "سيف القدس" عام 2021.

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