عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة تمحو أمية 59 فردا.. وتُعلق: نفسي أكون دكتورة وشخص مؤثر| فيديو

الباحثة شيماء محمد
الباحثة شيماء محمد

تحدثت شيماء محمد، الباحثة بماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج، عن تفاصيل نجاحها في محو أمية 59 فرداً أمياً ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، قائلة إن بداية مشوارها مع محو الأمية كان في 2015، حيث وفرت لها الجامعة مكان وأدوات لتعليم الأميين.
 

txt

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على 5 محافظات غدا.. تفاصيل

txt

2 مليون زائر| الأوقاف تُعلن موعد الليلة الختامية لمولد السيد البدوي


وأضافت شيماء محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنها من محافظة سوهاج، موضحة سبب مشاركتها: “هدفنا في كلية التربية هو القراءة والكتابة ومحو الأمية”.

وتابعت أنها كانت تسكن في مدينة جامعية وبحثت عن أشخاص تقدم لهم المساعدة، حيث وجدت العاملات في المدينة الجامعية في سوهاج، وقامت بفتح فصل في المدينة، كما فازت بالطالبة المثالية لعام 2015، لافتة إلى أنها تريد أن تصبح دكتورة وشخص مؤثر في المجتمع.
 

محو الأمية سوهاج محو الأمية وتعليم الكبار شيماء محمد توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

ارتفاع الجرحي الإسرائيليين إلى 400 ..وحماس تقتحم مقر قيادة فرقة غزة

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

ترشيحاتنا

إحنا مش في معركة.. رد صادم من حسين لبيب على طلب عمر هريدي

نهضة شاملة بقطاع النقل.. افتتاح محطات مترو جديدة وتغير أسعار التذاكر| تفاصيل

السفير العراقي بالقاهرة يستعرض لشيخ الأزهر ترتيبات زيارته المرتقبة لبلاده

فضيحة عسكرية إسرائيلية.. عمرو أديب يعلق على الطوفان الفلسطيني

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة

شاهد.. لحظة أسر جنود من جيش الاحتلال خلال معركة طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بليغ حمدي.. تأثير جريمة سميرة مليان على حياة ملك الموسيقى

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ