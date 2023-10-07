باحثة تمحو أمية 59 فردا.. وتُعلق: نفسي أكون دكتورة وشخص مؤثر| فيديو

تحدثت شيماء محمد، الباحثة بماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج، عن تفاصيل نجاحها في محو أمية 59 فرداً أمياً ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، قائلة إن بداية مشوارها مع محو الأمية كان في 2015، حيث وفرت لها الجامعة مكان وأدوات لتعليم الأميين.





وأضافت شيماء محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنها من محافظة سوهاج، موضحة سبب مشاركتها: “هدفنا في كلية التربية هو القراءة والكتابة ومحو الأمية”.



وتابعت أنها كانت تسكن في مدينة جامعية وبحثت عن أشخاص تقدم لهم المساعدة، حيث وجدت العاملات في المدينة الجامعية في سوهاج، وقامت بفتح فصل في المدينة، كما فازت بالطالبة المثالية لعام 2015، لافتة إلى أنها تريد أن تصبح دكتورة وشخص مؤثر في المجتمع.

