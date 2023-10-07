حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لجميع المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بجميع الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

في سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن جميع السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).