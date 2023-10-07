عام الإيسيسكو للشباب|رئيس محاكاة فلسطين: إطلاق مبادرات ابتكارية ومناقشات حوارية

قال عبد الغني الدكروري، رئيس المجلس التنفيذي بالمحاكاة من دولة فلسطين، إن رئاسة فلسطين للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو تحظى بالرعاية والدعم من أعلى المستويات السياسية في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس.



وأضاف الدكروري خلال كلمته في احتفالية إطلاق “عام الإيسيسكو للشباب”، أن إطلاق هذا المؤتمر يأتي مع إطلاق مبادرات إبتكارية وإبداعية لجيل شباب دول العالم الإسلامي.



وتابع:" لتكون فرصة للدول الأعضاء من أجل مناقشة مستقبل الشباب في العالم الإسلامي من خلال مناقشات حوارية لعدد من القضايا الطروحة بطريقة تسمح بتبادل التجارب والخبرات في مجالات عدة".

