فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف المستشفى الأندونيسي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الأندونيسي بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، ما أدى لاستشهاد أحد العاملين، واصابة آخرين بجروح، اضافة الى تعطل محطة الاكسجين بداخلها.



كان جيش الاحتلال أطلق عملية السيوف الحديدية ردا علي طوفان الاقصي الذي أطلقتها حماس ضد إسرائيل حيث ذكر أن 2200 صاروخ عبروا الحدود مشيرا الي ان هناك 10 مناطق تسلل اليها عناصر حماس وعبر البر والبحر وربما الأنفاق وعبر المظلات من الجو

وقامت قوات الاحتلال بقصف مناطق حدودية بشدة بسبب توافد المواطنين للحدود.

وناشد جيش الاحتلال المستوطنين عدم نشر أي مقاطع لما يجري