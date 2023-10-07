الكشف الطبي على 1260 مواطنا بالمجان في قرى دمياط



واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، انعقدت قافلة طبية بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، تردد عليها ١٢٦٠مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٨٦تحليل معملى وفحص ٣٠ حالة بالأشعة و ١٨حالة أخرى بالسونار.