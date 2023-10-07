الجيش الإسرائيلي: معارك قتالية تدور في 22 موقعا داخل أراضي 48

ذكر موقع /واللا/ العبري ، نقلا عن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن معارك تدور حاليا بين قوات الجيش ومقاتلي حركة "حماس"، في 22 موقعا جنوب فلسطين المحتلة عام 48، مشيرا إلى فشل الجيش في السيطرة عليها حتى الآن.

وقال إن قوات الجيش "أغلقت طرق الوصول من القطاع إلى الشمال والشرق، وسط خوف في الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال من أن مقاومي "حماس" سيستمرون في التعمق إلى داخل إسرائيل (فلسطين المحتلة عام 48)، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

وأضافت أن "القتال يدور في المستوطنات وفي مواقع للجيش الإسرائيلي".

ونقل الموقع عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في محادثات مغلقة أن "حماس" استولت على عدة مستوطنات في جنوب البلاد: "وأن هناك منطقة في دولة إسرائيل تحتلها حماس الآن".

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، قد أعلن اليوم السبت، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الضيف في بيان له إن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق أن حذرناه من قبل"، مشددا على أن "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".