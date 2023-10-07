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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشعبة العامة للذهب تحذر من التعامل مع أي كيانات غير قانونية وغير مرخصة

صدى البلد

تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية العديد من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة والتي لا تحمل سجلا تجاريا.

وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

وحذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جموع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحالّ الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.

وأكدت الشعبة أنه لن يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة وتشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

وناشدت جموع المستهلكين مساندتها فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات أو أي كيانات غير قانونية تعمل بعيدا عن رقابة الدولة والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسئولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.

الشعبة العامة للذهب الذهب كيانات غر قانونيه غير مطابقة للمواصفات أسعار الذهب و المشغولات الذهبية غير مرخص لها

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