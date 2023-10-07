ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 مزارعين بالقليوبية لقيامهم بتركيب محبس بأحد خطوط نقل المواد البترولية وسرقة كمية من السولار.

و تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مسئول الأمن بإحدى شركات البترول) باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكي داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة،(3 مزارعين- مقيمون بدائرة المركز).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار) بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.